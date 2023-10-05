بريطانيا تُواصل دعم أوكرانيا وتُخصص 46 مليون يورو إضافية

خصصت "الحكومة البريطانية"، مبلغًا إضافيًا ضخمًا قدره 45.5 مليون يورو لدعم قروض مالية لـ 3 ملايين أسرة في "أوكرانيا"، حسبما أفاد ديوان رئيس الوزراء ريشي سوناك، مساء اليوم الخميس.

ووصفه "سوناك" بمقدمة أولوياته أثناء خطابه أمام قمة المجتمع الأوروبي السياسي في غرناطة اليوم الخميس، حيث تابع: "ستركز محادثات القادة على العمل المستمر للشركاء الأوروبيين لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والأسلحة بعيدة المدى، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحصار الذي فرضه بوتين على إمدادات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر البحر الأسود".

مساعدة الأوكرانيين

وتابع ديوان رئيس الوزراء بأن رئيس الوزراء سيخصص أموالا إضافية للمساعدات الإنسانية لمساعدة الأوكرانيين على النجاة من الشتاء الثاني في ظل الصراع. وفي القمة، سيعلن سوناك رسميا أن الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية ستتلقى 34 مليون يورو من لندن، وهو ما من شأنه أن يساعد في تزويد الأوكرانيين بالسكن والملابس الدافئة قبل فصل الشتاء. وقد تم تخصيص 11.5 مليون يورو أخرى لتزويد الأسر الأوكرانية بالكهرباء.

وكانت المملكة المتحدة قد قدمت في وقت سابق 500 مليون دولار في ضمانات القروض "لتمكين الحكومة الأوكرانية من تقديم مدفوعات حيوية لثلاثة ملايين أسرة هذا الشتاء".

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماعات غرناطة التركيز على القضايا المتعلقة بالوضع في أوكرانيا والاستخدام الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويتوقع سوناك أيضا الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع بلجيكا وبلغاريا وصربيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.