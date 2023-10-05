سموحة يتقدم على المقاولون العرب في الشوط الأول

نجح فريق الكرة الأول بنادي سموحة فى انهاء مجريات الشوط الأول متقدما على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم مصطفى البدري لفريق سموحة فى الدقيقة 17 من بداية اللقاء، وتعادل لذئاب الجبل اللاعب جوزيف أوشابا فى الدقيقة 28، ونجح فادى فريد فى التقدم مرة أخرى لسموحة فى الدقيقة 39 من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 ـ 1.

تشكيل سموحة أمام المقاولون في الدوري

حراسة المرمى:الهاني سليمان

في الدفاع: محمد المغربي وأحمد حكم وفادي فريد ولحسن دهدوه

فى الوسط:شريف رضا ومحمود وحيد وحمدي علاء ومصطفى البدري

فى الهجوم:أحمد خالد وعمرو قلاوه.

تشكيل المقاولون العرب أمام سموحة في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

فى الدفاع:عماد الدين بوبكر وأحمد الشيمي ولؤي وائل ومحمد فوزي

فى الوسط:عبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا

فى الهجوم:أمادو انياص ومحمد سالم.

ويخوض فريق سموحة لقاء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر، برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز.