خسائر فادحة في صفوف الجيشين الروسي والأوكراني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد، فيما أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد ضحايا الجنود الروس منذ بداية الحرب إلى نحو 280 ألفًا و470 جنديًا.

حرب اقتصادية



وأضاف بوتين، أن روسيا تتعرض لحرب اقتصادية غير مسبوقة من قبل الغرب، ولكنها ستخرج منها أقوى مما كانت عليه.

وتأتي تصريحات بوتين، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث، وسط خسائر فادحة في صفوف الجيشين.



وبحسب بيانات الجيش الأوكراني، فقد دمرت القوات الأوكرانية 4757 دبابة و 9052 مركبة قتالية مدرعة و6643 نظام مدفعية و804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و540 من أنظمة الدفاع الجوي.

كما دمرت القوات الأوكرانية 315 طائرة و316 مروحية و8980 من المركبات وخزانات الوقود لروسيا، بالإضافة إلى 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و5129 طائرة مسيرة، و948 من وحدات المعدات الخاصة و1530صاروخ كروز.



وتواصل القوات الأوكرانية، هجومها المضاد في الجنوب، حيث أعلنت عن استعادة السيطرة على عدة قرى وبلدات في منطقة خيرسون.