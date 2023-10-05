سوريا تُعلن الحداد 3 أيام بعد الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

أعلنت "الجمهورية العربية السورية"، الحداد العام لمُدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وأعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 6 أكتوبر 2023، على "الشهداء" المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 أكتوبر 2023. بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء "سانا": تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

سوريا تكشف عن حصيلة جديدة في استهداف الكلية الحربية بحمص

لقي 66 شخصًا مصرعهم وأُصيب حوالي 190 آخر كحصيلة أولية لاستهداف حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق أكد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري أن هجوما بمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان "إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".