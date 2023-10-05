الزبدة تحتوي على الكالسيوم ومفيدة لأمراض الرئة

قالت الدكتورة ماريات موخينا إن تناول الزبدة باعتدال يعزز إنتاج مادة مفيدة للرئتين.

وفقا لدكتورة العلوم الطبية ماريا موخينا، يتم استخدام الزبدة بشكل مبرر في وصفات الطب التقليدي لنزلات البرد، وأشارت الطبيب إلى أنه بفضل استخدامه، ينتج الجسم بشكل أكثر نشاطًا الفاعل بالسطح، مما يساعد على تطبيع وظائف الرئة.

من المهم شراء الزبدة بدون ملح

ويُنصح بعدم تناول أكثر من 30 جرامًا من الزبدة يوميًا، "من المهم شراء الزبدة بدون ملح"، شاركت الدكتورة موخينا نصيحتها في مقابلة مع موسكو 24.

وأضافت أن المنتج يعد أيضًا مصدرًا لعدد من المواد المفيدة للجسم على شكل كالسيوم وبوتاسيوم وفوسفور ومغنيسيوم وفيتامينات أ ود، وبفضل ذلك فإن استخدامه له تأثير إيجابي على قوة العظام والدم، ووظيفة العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، يزود الزيت الجسم بالبروتين سهل الهضم (الكازين).

يجب عدم الإفراط في استخدام الزبدة؛ فهو يحتوي على الكثير من الدهون والكربوهيدرات (سكر الحليب اللاكتوز)، إن الانغماس في مثل هذه الأطعمة يخلق طاقة زائدة، مما يؤدي إلى ترسب الدهون.