تحرير 58 محضرًا خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين حملات تموينية عدة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وحررت مديرية التموين والتجارة الداخلية، 58 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 19 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 2 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه 3 شكائر من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته4 آلاف قطعة من الحلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام الآتية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.