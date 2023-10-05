أشرف صبحي يؤكد ثقته في نجاح ملف المملكة السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

عقب إعلانها التقدم لاستضافة البطولة..

أعرب وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، لنظيره السعودي الأمير عبد عزيز بن تركي ال سعود؛ بخالص الأمنيات والتوفيق وثقته في الملف المزمع تقديمه من المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي العلاقات الأخوية المتميزة على كافة المستويات السياسية والشعبية بين مصر والسعودية، مؤكداً ثقته في نجاح ملف استضافة كأس العالم للمملكة العربية السعودية.

وزير الشباب والرياضة يهنئ نظيره المغربي علي استضافة كأس العالم في ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا



وفي نفس السياق أرسل وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، برقية تهنئة إلي نظيره المغربي؛ تتضمن تهنئه المغرب الشقيق علي استضافة منافسات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، علي تميز العلاقات القائمة بين مصر والمغرب، والروابط الأخوية التى تجمع شعوب البلدين، مؤكداً ثقته فى حسن ضيافة واستضافة كأس العالم بالتعاون مع الدول الشريكة في الملف.



