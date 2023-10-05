انقطاع مياه الشرب عن القاهرة الجديدة

شهدت مناطق عدة بمدينة القاهرة الجديدة انقطاع مياه الشرب لأكثر من 18 ساعة متواصلة، بسبب إصلاح تسريب المياه المفاجئ بغرفة محابس المياه بجوار رافع (3 عكرة) بالقطامية على طريق السخنة القديم.

انقطاع مياه الشرب:



وقال الجهاز في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن تأخر عودة المياه للمناطق المتأثرة بـ الانقطاع بسبب قيام مقاول التشغيل والصيانة لمنظومة مياه الشرب التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح تسريب المياه المفاجئ بغرفة محابس المياه بمنطقة القطامية على طريق السخنة القديم.

أشار الجهاز، إلى أنه طبقًا لما ورد إليه من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم على أعمال الإصلاح، فإنه جارٍ التجهيز للبدء في اللحام خارج الغرفة، لحين استخراج القطع القديمة من داخل الغرفة.



وأعلن الجهاز في وقت سابق، قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء أمس الأربعاء حتى الساعة الحادية عشر صباحًا من اليوم الخميس.

تضمَّنتْ المناطق المتأثرة ( الرحاب 2 - دار مصر القرنفل ومنطقة القرنفل- الأيقونة بالتجمع الأول - دار مصر - سكن مصر- جنة بالأندلس ومنطقة الأندلس- والمنطقة الصناعية - أبوالهول "جاردينيا" وامتداد النرجس بالتجمع الثالث- الامتداد الجنوبي للمستثمرين الجنوبية- منطقة النرجس فيلات وعمارات -خدمات النرجس - المستثمرين الجنوبية المستثمرين الشمالية- القطاع الثاني- الثالث- الرابع - مركز المدينة - منطقة اللوتس - الجامعة الأمريكية منطقة لروا - شرق اللوتس بالتجمع الخامس - منطقة الامتداد الشرقي بأكملها بما فيها منطقة التمر حنة وبيت الوطن ومدينتي.