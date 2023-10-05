تجديد حبس المتهم بمحاولة التخلص من شاب بطلق ناري بالنزهة

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح النزهة، اليوم، حبس المتهم بالشروع في إنهاء حياة شاب بطلق ناري خلال مشاجرة، لخلافات مالية بينهما بمنطقة النزهة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، مصابا بطلق ناري.

بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة أحد الأشخاص؛ لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما، حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية، تطورت لقيام ذلك الشخص بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالاكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التي كانت بحوزة المشكو في حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلًا السيارة المشار إليها وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كجم، مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.