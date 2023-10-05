مكان وموعد حفل "واما" في السعودية

يشارك الفريق الغنائي الشهير “واما”، في فعاليات المهرجان الشبابي السعودي"فوّرها"، الذي يضم عدد من الأنشطة الغنائية والثقافية التي تهم فئة الشباب.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ13 من أكتوبر الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

فعاليات فوّرها للشباب العربي 2023

يأتي الحفل ضمن الموسم السادس لفعالية “فوّرها” وإن ما يميزها عن غيرها من الفعاليات وجود نخبة مميزة من الفنانين العرب وخاصة الفئة الشابة منهم والمتواجدون في الطليعة في الوقت الراهن والذين يحظون بإقبال كبير من الشباب مؤكداً ان جمهور جدة جمهور ذواق ومن الضروري الارتقاء بذوقهم عبر اختيار فنانين كبار لضمان نجاح الحفلات.

تقدم فعالية فورها مجموعة من الأمسيات الشبابية في جميع المجالات وعلى وجه التحديد الغناء، فقد قدمت مسبقًا عدد من الفعاليات البرازة التي نالت رضاء جميع الأذاق والأعمار وخاصة الشباب.