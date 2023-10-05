مدينة ديروط بأسيوط تشن حملة لرفع كفاءة الشوارع

نظم مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، برئاسة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، وتحت اشراف نواب رئيس المركز والمدينة، وبحضور صلاح عبد الغني شكل مدير قطاع النظافة ومحمد، فاروق محمد رئيس قسم المراقبة والمراقبة وبحضور مشرفي النظافة.

وتم رفع كفاءة نقطة التجميع بجوار كوبري المستقبل وإنشاء سور مربع من الجهة السلبية لتجميع النفايات وعزلها عن الطريق العام لتسهيل حركة المرور.

وتم تحذير سكان المنطقة من جمع النفايات خارج الحاوية، وتمت إزالة النفايات من جميع مدافن النفايات في مدينة ديروط.

وتم رفع جميع المقالب الموجودة بالمدينة وشارع الدلجاوي القبلي وشارع البحري وتم تطهير كافة المقالب من القمامة، وتم رفع كافة المخلفات من مجمع المدارس بالقرشية مدرسة حافظ ابراهيم الاعدادية والادارة التعليمية وعلي الكيلاني مدرسة.

وتمت إزالة مقالب غرب المدرسة الثانوية العسكرية، وتنظيف شوارع الملك فيصل وميدان الإسطبل وبورسعيد، وإعلان نتائج تقليم الأشجار بمدرسة التحرير بشارع بورسعيد وتم رش الشوارع وتمهيدها