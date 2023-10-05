بوتين يُبدي استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين

صرح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأنه في العقيدة العسكرية الروسية يُوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".

وأضاف أن "السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".

وشدد الرئيس الروسي أنه لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية.

وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".

بوتين يتهم الغرب بمُحاولة جعل العالم العربي والمُسلمين أعداء له

صرح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأن أي دولة تظهر استقلاليتها وتتبع مصالحها، تتحول إلى عقبة في وجه الغرب، مُضيفًا أن الغرب يُحاول أن يجعل من العالم العربي والمسلمين "أعداء"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "في الواقع، كل من يتصرف بشكل مستقل، ويتبع مصالحه الخاصة، يتحول على الفور إلى عقبة أمام النخب الغربية ويعملون للقضاء عليه".

وأكد أن النخب الغربية تتصرف بشكل غير مسؤول، وتسترشد بمصالح قصيرة المدى، وتعتبر نفسها بلا خطيئة.

وتابع: "أنهم يواصلون محاولات جعل العالم العربي عدوا، ويحاولون التصرف بحذر مع أجزاء منه، وبشكل عام كل هذا يؤدي إلى ذات النتيجة. وحتى أنهم يحاولون أن يجعلوا من المسلمين نوعا من البيئة المعادية".