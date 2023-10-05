عاجل
الشاعر بهاء الدين يعلن اعتزاله
الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سموحة أمام المقاولون العرب في الدوري

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون  اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

txt

المصري يهزم فاركو بهدف نظيف في الدوري

txt

إنبي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا في الدوري المصري


تشكيل سموحة أمام المقاولون


حراسة المرمى:الهاني سليمان 

في الدفاع: محمد المغربي وأحمد حكم وفادي فريد ولحسن دهدوه 

فى الوسط:شريف رضا ومحمود وحيد وحمدي علاء ومصطفى البدري 

فى الهجوم:أحمد خالد وعمرو قلاوه.

وتضم دكة البدلاء، محمد اشرف وأبوبمب محمد ومحمد عصام محمد وإسلام جابر ومحمود حليمة وحسام حسن وأحمد جمال ومحمد مصطفي ميدو وعبد اللطيف لطيف.

ترتيب سموحة والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويخوض فريق سموحة لقاء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر، برصيد نقطة وحيدة حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز.

قائمة سموحة لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.

الجريدة الورقية