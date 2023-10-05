تشكيل سموحة أمام المقاولون العرب في الدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.



تشكيل سموحة أمام المقاولون



حراسة المرمى:الهاني سليمان

في الدفاع: محمد المغربي وأحمد حكم وفادي فريد ولحسن دهدوه

فى الوسط:شريف رضا ومحمود وحيد وحمدي علاء ومصطفى البدري

فى الهجوم:أحمد خالد وعمرو قلاوه.

وتضم دكة البدلاء، محمد اشرف وأبوبمب محمد ومحمد عصام محمد وإسلام جابر ومحمود حليمة وحسام حسن وأحمد جمال ومحمد مصطفي ميدو وعبد اللطيف لطيف.

ترتيب سموحة والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويخوض فريق سموحة لقاء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر، برصيد نقطة وحيدة حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز.

قائمة سموحة لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.