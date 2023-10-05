تشكيل المقاولون العرب أمام سموحة في الدوري

أعلن الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.



تشكيل المقاولون أمام سموحة



في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

فى الدفاع:عماد الدين بوبكر وأحمد الشيمي ولؤي وائل ومحمد فوزي

فى الوسط:عبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا

فى الهجوم:أمادو انياص ومحمد سالم.

وتضم دكة البدلاء: أمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي وعامر عامر ومحمد مجلي وزياد فرج وأحمد عيد.

ويخوض فريق سموحة لقاء اليوم وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر، برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز.

قائمة سموحة لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.