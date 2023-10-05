رئيس الجالية المصرية بروسيا يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل قادة وأفراد القوات المسلحة وكل المصريين بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس الجالية المصرية بروسيا، أن انتصارات أكتوبر هى ذكرى استرداد الكرامة والعزة لكل العرب ففيها تمكنت القوات المسلحة من تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر بتعاون كل الدول العربية مع مصر، وحطم خط بارليف المنيع بذكاء المصريين، وهو يؤكد أن الشعب المصري لا يعجزه شيء ولا تقف أمام إرادته عوائق مهما كانت مستحيلة في نظر البعض.

وأشار أيمن العيسوي، إلى ضرورة أن يقف الشعب المصري صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة ضد الخونة من أعداء الوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية ومواطنيها ضد أي اعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا.

وشدد العيسوي، على أن هذه الذكرى تبعث السرور والفخر في نفس كل مصري، فهذه هي ذكرى انتصار شعب عظيم وجيشه البطل الذي أبى أن يقهره العدو أو يحتل جزء من أراضيه وثابر حتى أتم الله على الشعب المصري نعمه وحفظ أرضه وتاريخه وجعل من العدو عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على شبرا واحدا من أرض الدولة المصرية.

وأختتم حديثه، أن حرب أكتوبر المجيدة أعطت درساً قويا للأعداء والمستعمرين بأن مصر لم تكن لتترك أرضها محتلة ولن تسمح بالتدخل في شئونها مهما كلفها الأمر، وأن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل نموذجا يحتذى به في التضحية والفداء.