بوتين يتهم الغرب بمُحاولة جعل العالم العربي والمُسلمين أعداءً له

صرَّح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأن أي دولة تظهر استقلاليتها وتتبع مصالحها، تتحول إلى عقبة في وجه الغرب، مُضيفًا أن الغرب يُحاول أن يجعل من العالم العربي والمسلمين "أعداء"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم.

قال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "في الواقع، كل من يتصرف بشكل مستقل، ويتبع مصالحه الخاصة، يتحول على الفور إلى عقبة أمام النخب الغربية ويعملون للقضاء عليه".

أكد أن النخب الغربية تتصرف بشكل غير مسئول، وتسترشد بمصالح قصيرة المدى، وتعتبر نفسها بلا خطيئة.

تابع: "أنهم يواصلون محاولات جعل العالم العربي عدوًّا، ويحاولون التصرف بحذر مع أجزاء منه، وبشكل عام كل هذا يؤدي إلى ذات النتيجة، وحتى أنهم يحاولون أن يجعلوا من المسلمين نوعًا من البيئة المعادية".

بوتين يُطلق تصريحات جديدة حول إنشاء عالم مُتعدد الأقطاب:

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن إنشاء عالم مُتعدد الأقطاب، أكثر صدقًا وعدلًا لمُعظم الناس، أمر لا مفر منه وضروري تاريخيًا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء.

قال بوتين خلال الجلسة العامة للأوليمبياد الدولي للأمن المالي: “إن عملية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية وأكثر صدقًا وعدلًا لغالبية البشرية هي ببساطة أمر لا مفر منه وضروري تاريخيًّا، وهذا ينطبق تمامًا على إنشاء أسس اقتصادية متينة لمثل هذا النظام العالمي”.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لبقائه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وفقًا لـ "رويترز"، كجزء من مؤتمر في نوفمبر، يتوقع المسئولون أن يعلن بوتين أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية في مارس.