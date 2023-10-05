الكلية الاكليريكية بالدير المحرق بالقوصية تحتفل بااليوبيل الذهبي على تأسيسها

نظمت الكلية الاكليريكية بالدير المحرق في القوصية، الاحتفال بالذكرى الخمسين “اليوبيل الذهبي” علي تأسيسها عقدت الاحتفالية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا بيجول أسقف، ورئيس دير المحرق ومدير الكلية والقس أرساني المحرقي وكيل الكلية.

وعُرض في خلال الحفل فيديو عن زيارة طلاب الكلية الاكليريكية لجامعة اسيوط ولقاءهم بالدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية بجامعة اسيوط. تم استعراض في الفيديو التعاون العلمي والثقافي بين الكلية وجامعة اسيوط وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم

في خطابه في الاحتفالية، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الذي تؤديه الكلية الاكليريكية في تأهيل الشباب للخدمة الكهنوتية وتعليم المبادئ والقيم المسيحية. كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية على مدار الخمسين عاما الماضية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بزيارة طلاب الكلية الاكليريكية لجامعة اسيوط وأكد على أهمية التعاون العلمي والثقافي بين الجامعة والكلية في تطوير مجال الدراسات اللاهوتية.

وتم تنظيم حفل استقبال لجميع الحاضرين حيث تم تبادل التهاني والتحية وتناول وجبة طعام في أجواء من الفرح والبهجة.

وتعد الاحتفالية باليوبيل الذهبي لانشاء الكلية الاكليريكية في دير المحرق فرصة للتأكيد على أهمية هذه الكلية في تعليم وتأهيل الشباب للخدمة الكهنوتية ودورها الحيوي في خدمة الكنيسة المصرية والمجتمع المحلي.

الكلية الاكليريكية بالدير المحرق في القوصية تحتفل بااليوبيل الذهبي علي تأسيسها

الكلية الاكليريكية بالدير المحرق في القوصية تحتفل بااليوبيل الذهبي علي تأسيسها

الكلية الاكليريكية بالدير المحرق في القوصية تحتفل بااليوبيل الذهبي علي تأسيسها