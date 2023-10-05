رئيس مدينة الفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي

عقد المحاسب مراد عبدالقادر مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مركز ومدينة الفيوم، في إطار اللقاء الجماهيري للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم في اسرع وقت ممكن وفي مقدمة هذه الاحتياجات توفير فرص عمل للشباب وتوفير السكن المناسب وتوفير الخدمات الطبية لهم، بالإضافة إلى متابعة خدمات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين والمتابعة المستمرة في هذا الشأن، والتواصل مع الاجهزة التنفيذية والجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم على الإلتزام بالتواصل الدائم مع المواطنين وبحث الشكاوى والمشكلات الخاصة بهم بمختلف القطاعات الخدمية التي تواجههم وايجاد حلول مناسبة لها، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارة والمديريات والمختصين بكل مديرية والمختصين من ديوان عام المحافظة، ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات بمركز ومدينة الفيوم.

الموافقة على ترخيص أكشاك للأسر الأكثر احتياجا بمدينة الفيوم

خلال اللقاء تم مناقشة العديد من شكاوى وطلبات المواطنين وشملت الموافقه على ترخيص أكشاك للحالات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة المعيشيه حيث أشار رئيس المركز بسرعة إعادة النظر في تراخيص هذه الأكشاك وإيجاد اماكن لها خارج المدينة بمحيط الطريق الدائري بالإضافة إلى محاولة مساعدة هؤلاء المواطنين على فتح مشروعات صغيره بقروض ميسره، بالإضافة إلى توفير سكن مناسب للفئات التي تفتقد إلى مأوى لهم حيث وجه المختصين بفحص هذه الحالات مع ضرورة عمل بحث لكل حاله على حده وتم التوجيه بسرعة البت في هذه الطلبات والرد على المواطنين، فضلا عن توفير المساعدات الماليه أو مشروعات أو فرص عمل بالقطاع الخاص حيث تم توجيه مسئولي التضامن الاجتماعي والقوه العامله لإيجاد الحلول المناسبه لهذه الطلبات.

وناقش "مسعود" طلبات رصف عدد من الشوارع داخل بالمدينه سواء برصفها أو تركيب الإنترلوك بها ضمن خطة المحافظة بتطوير وتجميل الشوارع الداخلية، موجها بإزالة أسباب كافة الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات القانونية خلال المدة الزمنية المقررة لكل خدمة.