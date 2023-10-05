محافظ أسيوط: رفع 320 طن مخلفات من القرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى إنه تم رفع 320 طن مخلفات وقمامة على مدار يوم واحد بقرى 5 مراكز، ضمن أعمال الواحدات المحلية للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المركاز والأحياء بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة وإزالة المخلفات من محيط المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتراكمها أمام أسوار المدارس ونقلها أولاً بأول حرصاً على توفير بيئة نظيفة لضمان توافر جميع عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد واصلت مراكز وأحياء المحافظة جهودها المكثفة فى شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية والبداري وساحل سليم وصدفا بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أية تجمعات للقمامة والمخلفات من أمام المدارس وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة وهو ما أسفر عن رفع 320 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

محافظ أسيوط رفع 320 طن مخلفات ويؤكد تكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس