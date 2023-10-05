قمل الرأس عند الأطفال.. كيفية اكتشافه وأفضل طريقة للقضاء عليه

بالتزامن مع بداية الدراسة

قمل الرأس تصبح فرصة الإصابة به لدى الأطفال كبيرة خلال فترة الدراسة، بسبب الاختلاط وتواصل الأطفال جسديا داخل الصفوف، لذلك تسعى الكثير من الأمهات للتعرف على طرق اكتشافه وعلاجه.

نشر موقع CNN، تقرير حول الأمر، والذي كشفت فيه الدكتورة دانيل فيشر، طبيبة أطفال بمركز كاليفورنيا لطب الأطفال، أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالقمل، كما أنه يفضل الاختباء في الشعر، لذلك عادة ما يكون الأشخاص ذو الشعر القصير أقل عرضة للإصابة بالقمل.

طرق اكتشاف قمل الرأس:

الحكة المستمرة في فروة الرأس: هي العلامة الأكثر شيوعًا للإصابة بالقمل.

وجود نتوءات حمراء على فروة الرأس: تحدث بسبب الحكة المستمرة.

الفحص البصري: يمكن فحص الشعر بحثًا عن حشرات القمل أو بيضها.

تمشيط الشعر بمشط ذو أسنان ضيقة: هو أكثر الطرق فعالية للكشف عن قمل الرأس.

للتخلص من قمل الرأس:

استخدام شامبو أو بلسم خاص بالقمل: هناك العديد من المنتجات المخصصة لعلاج القمل، ولكن فعاليتها ليست مضمونة دائمًا.

تمشيط الشعر بمشط ذو أسنان ضيقة: هي أفضل طريقة للتخلص من قمل الرأس.

نصائح لمنع عودة القمل مرة أخرى:

فحص جميع أفراد الأسرة: للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالقمل.

غسل جميع الملابس والبياضات بالماء الساخن: لقتل القمل وبيضه.