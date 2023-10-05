محافظ أسيوط: فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم وجاري فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادة تخفيض الأسعار، لافتا إلى قتح 5 منافذ بمراكز ديروط والبداري ومنفلوط وحي شرق وسيتم فتح منافذ أخرى بالقرى والمراكز والأحياء تباعًا، ضمن المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال عمل تدخلات سريعة مع كبار تجار الجملة والسلاسل التجارية لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة، وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة؛ لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذاً لتكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمواجهة الغلاء والاحتكار، بالإضافة إلى المرور اليومي على السلاسل التجارية والأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها.

ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

من جانبه أوضح عصمت علي مدير عام بمديرية التموين بأسيوط، أنه تنفيذًا لتوجهات محافظ أسيوط تم التنسيق مع كبار تجار الجملة وبعض السلاسل التجارية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة محارية والغلاء وتخفيض الأسعار وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تم اختيار مواقع لفتح هذه المنافذ وتم حتى الآن فتح 5 منافذ منهم منفذين بمركز ديروط ومنفذ بمركز منفلوط ومنفذ بمركز البداري ومنفذ بحي شرق تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق وتم توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة وجاري فتح مزيد من المعارض بالمراكز والمدن والقرى لمحاربة الاسعار والاستغلال ومنع الاحتكار والبيع بأسعار مبالغ فيها وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

محافظ أسيوط: فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء والقرى