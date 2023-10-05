زيلينسكي يُطالب الاتحاد الأوروبي بالاستقلال في زمن العاصفة السياسية

ربط الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، خفض الدعم الأمريكي من واشنطن لكييف بوجود "عاصفة سياسية" في الولايات المتحدة، مُطالبًا دول الاتحاد الأوروبي بالتصرف بشكل مُستقل في مثل هذه الظروف،حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

ووفقًا له، يجب أن تكون أوروبا قوية، "بغض النظر عما يحدث في أجزاء أخرى من العالم، وبغض النظر عن الأعاصير السياسية التي يواجهها الشركاء. في الوقت الراهن أوروبا تراقب الأحداث في الولايات المتحدة حيث تكتسب العاصفة السياسية زخما. تتمتع أوروبا بقدرتها المستقلة من القوة، ولها دورها العالمي الخاص، ويجب أن تكون قوية قدر الإمكان في جميع القضايا الرئيسية".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في أن الساسة والمجتمع الأمريكيين سيصمدون في وجه هذه "العاصفة".

ولدى وصوله إلى غرناطة، وصف زيلينسكي الأصوات في الدوائر السياسية الأمريكية عن تقليص الدعم لكييف بأنها غريبة، وأعلن عن نيته مناقشة هذا الأمر مع دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تعويض أوكرانيا عن المساعدة التي أوقفتها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن لدى إدارة بايدن تمويلا يكفي لتلبية احتياجات أوكرانيا لفترة أطول قليلا، بعد تبني الكونغرس خطة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمدة 45 يوما، لا تتضمن مساعدات لأوكرانيا.

زيلينسكي يُناشد الدول الأوروبية بـ"تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الدول الأوروبية بـ"تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف للحماية من الهجمات الروسية هذا الشتاء، حسبما أفادت صحيفة "أوكرينفورم" الأوكرانية، مساء الإثنين.

جاء ذلك في تصريحاته خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كييف.

وأوضح زيلينسكي أنه "من المهم جًدا أيضًا زيادة تعزيز الدرع الجوي الأوكراني إلى أقصى حد في الفترة التي تسبق فصل الشتاء"، مُشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التي تلقتها كييف، مثل باتريوت وغيرها، تلعب بالفعل دورا إيجابيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأنظمة على وجه الخصوص، وعدد قليل من صواريخ باتريوت لحماية مناطقنا الجنوبية يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري".