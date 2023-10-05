المدينة الآمنة بفاقوس تستضيف ندوتين لدعم صحة المرأة والطفل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيراً إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان " المبادرات الرئاسية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين " تناولت إلقاء الضوء على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للتخفيف عن المواطن مثل (حمله ١٠٠ يوم صحة، والخدمات الصحية المقدمة للمرآه والطفل).

والندوة الثانية بعنوان "التغذية السليمة للمرأة والطفل " وتناولت الندوة (كيفية اعداد وجبة متكاملة لأطفال المدارس تساعدهم على التحصيل السليم – أسباب أمراض سوء التغذية وسمنة الأطفال – أهمية إضافة الفيتامينات لغذاء الأطفال ).

وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.