عمر : سلة الاتحاد تستعد للعمانى بالمحترفين لغلق التمهيدى بالعلامة الكاملة

قال الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى للوفد ان الفوز الذى حققه الفريق الاخضر اليوم على الاهلى القطرى فوز مستحق مشيرا الى أنه اراد ان يريح المحترفين من الاجهاد الذى تعرضوا اليه فى المباراة السابقة فى الوقت الذى سيعتمد عليهما غدا فى لقائه الرابع والاخير بالدور التمهيدى أمام سيب العمانى بالبطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٥ بقطر

وتوجه عمر بكل الشكر والتقدير لمنافسه اليوم الاهلى القطرى والذى تفوق عليه زعيم الثغر بفارق ٧٥ نقطة مشيرا الى ان فريق الأهلى القطرى سيختلف فى النهائيات عما ظهر اليوم بعودة المحترفين الاربعة الذين سيغيروا شكل الفريق بالملعب

وشدد المدير الفنى لسلة الاتحاد السكندرى على أنه يسعى لتحقيق الفوز غدا امام فريق سيب العمانى ليصل العلامة الكاملة والفوزبالمباريات الاربعة بالدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة

وأختتم حديثه مؤكدا على ان الادوار النهائية ستكون الاكثر قوة فى الملعب نظرا لوجود محترفين مهارييين فى مختلف الفرق المرشح وصولهاللنهائي مشيرا الى أنه يلعب بمبدأ كل مباراة بطولة بذاتها حتى يستطيع تحقيق الهدف لابناء الشاطبى

يذكر ان الجماهير فى نهاية مباراة اليوم امام الاهلى القطرى اخذت تداعب المدير الفنى بعبارات تشجيعية لتحفيزه على مواصلة مشوارالفوز وتحقيق البطولة

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