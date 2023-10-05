الشرقية: "فتح باب التقدم لجائزة المبدع الصغير"

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في الفترة من 1 أكتوبر الجارى وحتى 31 ديسمبر 2023.

تضم المسابقة مجالات: (القصة القصيرة – الشعر – التأليف المسرحى – الرسم – العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقى أو العود أو الناى – الغناء - تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية).

تنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

أكد محافظ الشرقية أهمية مسابقة المبدع الصغير في نشر الوعي الثقافي بين الطلاب، وحثهم على التعلم والإبداع والابتكار والمطالعة، والبحث عن المعلومات في المراجع المختلفة بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية، وتعزز الانتماء الوطني والصداقة لدى المشاركين، كما تساعد المسابقات الطلاب على التخلص من بعض المشكلات مثل القلق والاضطراب والخجل، فضلًا عن إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بين التجمعات الطلابية.