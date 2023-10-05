يوم ترفيهي لـ75 تلميذًا بمدرسة الأمل للصم والبكم بالغردقة

نظمت إدارة منتجع سياحي بمنطقة سوما باي جنوب مديينة الغردقة، يومًا ترفيهيًّا لذوي الهمم من تلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى مرافقيهم من المدرسين وشملت الرحلة قضاء اليوم الترفيهي جميع الألعاب والملاهي المائية، وذلك حرصًا على توفير أجواء السعادة والسرور وإدخال البهجة على هؤلاء التلاميذ كمشاركة مجتمعية من إدارة الفندق.

أكدت نهي كامل المشرف علي تنظيم هذة المبادرة بأن إدارة الفندق حرصت على إدخال البهجة والسرور على عدد 75 من تلاميذ مدرسة الأمل كمشاركة مجتمعية بتخصيص يوم ترفيهي في الأكوا بارك للاستمتاع بأجواء سياحية على شواطئ الغردقة وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.



أكد بوريس بورنمان المدير العام للفندق السياحي، أن الإدارة وفرت عددًا من العاملين من إدارات الأنشطة والأغذية والمشروبات والأمن لملازمة التلاميذ وذويهم طوال الرحلة، وتم استقبالهم بكل ترحاب وتقديم يد العون لهم وتخصيص الأكوا بارك لهم دون غيرهم من رواد الفندق وذلك لتوفير أجواء الخصوصية لهم. بالإضافة إلي تقديم المشروبات والغذاء لهم.

أوضح وليد محيي الدين نائب مدير الفندق المستضيف للمبادرة، أن إدارة الفندق تحرص دائمًا على المشاركة المجتمعية وتنظيم حفلات بصفة دائمة لذوى الهمم وذلك يعكس دور المنشآت السياحية تجاه المجتمع مطالبًا بتعميم هذه المبادرات لتطبيقها في فنادق الغردقة.