"نصر أكتوبر والتلاحم الشعبي" حلقة نقاشية بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددًا من الفعاليات الثقافية الفنية والثقافية، في إطار احتفالات ثقافة الفيوم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

حلقات نقاشية وورش فنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بفرع ثقافة الفيوم:

خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط حلقة نقاشية بعنوان: ''نصر أكتوبر والتلاحم الشعبى''، تحدث خلالها مصطفى محمد محمود، مدير الموقع، عن الأسباب والنتائج المترتبة على حرب أكتوبر، موضحًا أن حرب أكتوبر قدَّمت دروسًا للعالم بأكمله من الإصرار، وعزيمة الشعب المصري، وهي من الحروب التي سيظل يتحدث عنها التاريخ، ضحى خلالها الكثير من الشهداء والأبطال بحياتهم من أجل الوطن، كما أعادت حرب أكتوبر الأمل من جديد إلى نفوس المصريين، تجلت خلالها أيضًا بسالة القوات المسلحة المصرية التي تحققت بتلاحم كل فئات الشعب مع قواته المسلحة، فبالرغم من فقدان مصر أكثر من 85% من سلاحها، بعد هزيمة يونيو، إلا أنه لم تضعف عزيمة المصريين، بل كان التفكير دائمًا نحو البناء من جديد واستعادة أراضينا، وقد تم تحطيم أسطورة خط بارليف، الذي توهمت إسرائيل أنه لا يقهر، فيما نفذت منار حسين أخصائي الفنون التشكيلية بقصر ثقاقة الفيوم، ورشة فنية لعمل طائرة ورقية علي شكل علم مصر، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، ونظمت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم الحر بمناسبة انتصارات أكتوبر، نفذتها هبة الله محمد لطفي مسئولة النشاط.

عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم برئاسة الشاعر محمد شاكر، ورشة استماع ومناقشة لمجموعة من أعمال الشعراء والموهوبين في الشعر وكتابة القصة، قدم خلالها عدد من الرواد المتميزين وأدباء النادي، أعمالًا من إبداعاتهم، منها: ''أحلام نقار الخشب، زينب، غيوم، لغز العجوز''، شارك في الورشة الروائي محمد جمال الدين، الشعراء أسامة سند، كريم سليم، نورهان جودة، وأدهم المطيري.

في سياق آخر، أقامت مكتبة جرفس الفرعية، بالتعاون مع مديرية اوقاف الفيوم، محاضرة بعنوان ''التسامح واحترام الآخر في الإسلام''، تحدث خلالها الشيخ أحمد طه عبدالتواب، حول قيمة التسامح باعتبارها سمة من سمات الصالحين، وذات فائدة كبيرة للفرد وللمجتمع من حوله، إذا غاب التسامح بين الناس، ظل الأفراد في مشاحنات، لا حد لها، مستشهدًا بمواقف من حياة الأنبياء، موضحًّا أن الإسلام قد أولي اهتمامًا كبيرًا بخلق التسامح، والعفو واللين في المعاملة مع الآخرين.