القوافل الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين خلال شهر سبتمبر

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

يأتي ذلك بعد تصدر محافظة الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة الطبية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد 15879 مواطن، وتوقيع الكشف الطبي لهم في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ191 ألفًا و98 مواطنًا، من خلال 175 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.