إصابة ليفاندوفسكي تربك حسابات " تشافي"

أصيب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، بالتواء في كاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المتصدر في "لا ليجا".

لم يحدد برشلونة فترة افتقاده لجهود مهاجمه البولندي، لكن ليفاندوفسكي قد يغيب لمدة شهر حسب ما ذكرت الصحافة الإسبانية.

وغادر اللاعب الملعب في الدقيقة 34 مصاباً بعد تدخل من المدافع البرتغالي دافيد كارمو في الفوز على بورتو البرتغالي بهدف ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمس الاربعاء.

من المتوقع أن يغيب هداف بايرن ميونخ الالماني السابق عن اللقاء المقبل في الدوري أمام غرناطة الأحد، والكلاسيكو المنتظر ضد الغريم ريال مدريد في 28 الشهر الحالي.

كما لن يتمكن من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده الأسبوع المقبل للمباريات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

يُعتبر غياب ليفاندوفسكي ضربة قاسية أخرى للمدرب الكاتالوني تشافي هرنانديز المفتقد لجهود ثلاثة لاعبين أساسيين هم بيدري والهولندي فرنكي دي يونج والبرازيلي رافينيا للإصابة أيضاً.