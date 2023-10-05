صحة الشرقية تناقش خطة تطوير الاستقبال والكلى بمستشفى بلبيس

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، ومناقشة خطة تطوير قسم الكلى الصناعي وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ في حضور لجنة فنية من وزارة الصحة والسكان.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم المرور على قسم الإستقبال والطوارئ، وتلاحظ استمرار وجود تكدس بالقسم من المرضى وذويهم، وعدم تنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين، رغم التنبيه عليهم أمس، ووجه وكيل الوزارة على الفور بتغيير مشرف الأمن بالمستشفى التابع للشركة المتعاقد معها، مع التشديد على إدارة المستشفى والمديرية بمتابعة ذلك.

تابع توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، متفقدا قسم المعامل، وقام بمناظرة ملفات تسجيل سحب العينات لحالات الطوارئ والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، مؤكداً أهمية تنظيم وفصل تسجيل الحالات المجاني عن الاقتصادي بالدفاتر بما يتناسب مع معايير الجودة.

وناقش الدكتور هشام مسعود مع اللجنة الفنية، والتي تضم مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، ومديرى إدارات "الجودة، ومكافحة العدوى، والرعاية الحرجة والعاجلة، والتخطيط، والكلي الصناعي، والحضانات وعنايات الأطفال، والإدارة الهندسية" بالمديرية، ومدير المستشفى، في حضور ممثلي المجتمع المدني ببلبيس، خطة تطوير ورفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وتطوير وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ.

يأتي ذلك لموقع مستشفى بلبيس الجغرافي، ووقوعه على عدة محاور وطرق سريعة، وأهميتها في استقبال مصابي حوادث الطرق، وذلك بعد الاتفاق المبدئي على الأماكن المتاحة ورفع المساحات بها، ومدى ملائمتها لاحتياجات هذه الأقسام الطبية بالمستشفى من التوسعات اللازمة لها، موجهاً بسرعة الإنتهاء من المقايسات والرسومات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت لصالح المرضى بمركز ومدينة بلبيس، والأماكن المحيطة بها.