إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بنجع حمادي

أصيب 9 عمال، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البطحة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البطحة في نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص أثناء عودتهم من العمل نتيجة لانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في مركز نجع حمادي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.