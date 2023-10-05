رفع مخلفات من قرية "هوُ وفرشوط" فى قنا ضمن مبادرة "بلغني"

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مبادرة " بلغنى " تلقت بلاغ عبر الصفحة الرسمية لمحافظة قنا ، بشأن تراكم بعض المخلفات والقمامة ، بمنطقة السوق بقرية هوّ التابعة لمركز نجع حمادى ، وبمنطقة خلف مكتب البريد القديم بمنطقة السوق بمدينة فرشوط،وقام المسئولون عن تلقى البلاغات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية للمدينة لرفع تلك التراكمات

قرية هوُ

أبرز المحافظ، أنه تم إبلاغ رئيس الوحدة المحلية ، بوجود شكوى لتراكم القمامة بمنطقة السوق بقرية هوّ ، و على الفور انتقلت معدات الوحدة المحلية للقرية ، مدعومة بمعدات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، إلى المنطقة محل الشكوى ، و تم رفع القمامة بالكامل من المنطقة ، ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لتجميع القمامة .

مدينة فرشوط

وأضاف المحافظ ، أنه فور وصول البلاغ، للمبادرة من مدينة فرشوط، تم توجيه معدات النظافة ورفع التراكمات ( لودر ، قلابات ) إلى المنطقة محل الشكوى ، و رفع التراكمات ، ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لتجميع القمامة ، لافتا إلى أنه تم تلقى العديد من البلاغات الخاصة بوجود تجمعات للقمامة منذ إطلاق المبادرة خلال الأسبوع الماضى.

ونوه المحافظ، أنه تتم الإستجابة لجميع البلاغات بشكل عاجل ، وهو ما يعكس اهتمام الأجهزة التنفيذية بشكاوى المواطنين وحرصهم على توفير بيئة نظيفة وصحية لهم .

ومبادرة " بلغنى " هى مبادرة أطلقتها محافظة قنا الأسبوع الماضى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة ، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل ، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع و توفير بيئة صحية للمواطنين .