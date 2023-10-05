وفاة عامل وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

لقي عامل حتفه، بينما أصيب 3 آخرين إثر حادث سقوط شرفة عقار بشارع مختار عبدالحليم، منطقة سابا باشا شرق محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقل اللواء أحمد حبيب رئيس الحي يرافقه مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، ما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث على العمال، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة 3 آخرين.

وأوضح حبيب أن العقار مكون من دور أرضي و10 أدوار علوية والعقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008 ، مضيفا أنه جاري إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة, وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعمل كوردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفي سياق منفصل، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ؛ لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها، بالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق شراء الأراضى والسيارات، وشراء وثائق تأمينية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.