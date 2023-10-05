أيام قليلة.. سينتهي موسم قطف التمر بالوادي الجديد وسعر الكيلو 43 جنيها

يعتبر موسم جني التمور في الوادي الجديد مناسبة مهمة تنتظرها محافظة الوادي الجديد ومزارعي التمور كل عام. فبعد انتهاء موسم حصاد التمور، يبدأ موسم جني المحصول الجديد والذي يعد فترة حافلة بالنشاط والإنتاج

تعتبر محافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق الزراعية في مصر التي تشتهر بزراعة التمور. فقد أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن بدء موسم جني التمور في أغاست الماضي، حيث يهدف الإنتاج هذا العام إلى تحقيق أكثر من 80 ألف طن من التمور.

توفر المحافظة أكثر من 3 ملايين نخلة و2 مليون و100 ألف منها تعتبر نخلة مثمرة وتنتج التمور السيوي النصف جافة المعروفة بـ"الصعيدي" هذا النوع من التمور لديه قيمة اقتصادية مهمة، حيث يحظى بطلب كبير من داخل مصر وخارجها.

يعتبر جني التمور في الوادي الجديد فرصة للمزارعين لتحقيق أرباح كبيرة وتسويق منتجاتهم. ففي هذا الوقت من العام، يتم تكثيف الجهود لجني التمور وتجهيزها للتعبئة والتغليف والتصدير.

تعتبر التمور من الثروات الزراعية الهامة في مصر، وتؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. فإنجازات الوادي الجديد في إنتاج التمور تعكس الجهود المبذولة لتطوير الزراعة في المنطقة وزيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية على المستوى العالمي.

كشف محمد فهمي احد الفلاحين بالداخلة أن موسم جني التمر في مزارع النخيل بالوادي الجديد يقترب من نهايته، وفي الأيام الأخيرة من موسم الحصاد ارتفعت أسعار التمور إلى أعلى مستوياتها. لأول مرة في تاريخها، تم رفع سعر تمر سيوة شبه المجفف إلى 43 جنيهًا للكيلو.

وأشار فهمي إلى أن تحديد سعر التمور يرجع إلى العرض والطلب في الأسواق، حيث زاد الطلب على تمور الواحات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها لتصل إلى 43 جنيها للكيلو. وهذا يعني أن الأسعار ستصل إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا للكيلو بنهاية موسم الحصاد.

موسم قطف التمر

وأضاف فهمي أن موسم جني التمر هو يوم المزارع المصري في الواحات “عيد الفلاح المصري”، وأكد أن موسم جني التمر هو موسم خير وبركة للمزارعين، وارتفاع أسعار التمر هذا العام هو بشرى سارة لجميع المزارعين الذين يعملون لخدمة هذا المحصول المهم والاستراتيجي لإنتاج أفضل إنتاجية عام بعد عام

وأوضح الحاج كمال سيد أحد مزارعي الوادي الجديد، أن أهالي الواحات بدأوا في قطع عراجين أشجار النخيل لجني التمر، والذي يعتبر آخر موسم حصاد لزراعة التمر، حيث يبدأ المزارعون في قطف التمر، مع هز السيقان مرة واحدة في بداية موسم القطف بحيث لا يسقط إلا التمر الناضج، وبعد ذلك تبدأ الهزة الثانية ويتبقى حوالي 15 يوماً حتى تنضج بقية التمر، وبعد ذلك يتم تقطيع العرجون وقطف التمر المرفق، وبذلك ينتهي موسم الحصاد ويترك العرجون لاستخدامه في ربط وتغليف سيقان القمح. في وقت الحصاد.

توسعات سنوية في زراعة النخيل بالوادي الجديد

وأوضح مجد المرسي ​​أن هناك توسعات سنوية في زراعة النخيل لإنتاج كميات كبيرة من التمور الصعيدي وبعض الأنواع الأخرى التي تستخدم في صناعة العسل والصناعات الغذائية المختلفة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يولي اهتماماً كبيراً بأشجار النخيل، في شروط تنظيم الدورات والندوات التوجيهية للمزارعين ومنتجي التمور.

ويعد انتهاء موسم حصاد التمور في الوادي الجديد وبدء موسم جني المحصول يعد تحقيقًا لأهداف الانتاج المحددة وفرصة للمزارعين لزيادة دخلهم ورفع مستوى حياتهم. ومع تصاعد الطلب على التمور المصرية على الصعيد العالمي، يعد هذا الموسم فرصة جديدة لتعزيز الصورة الإيجابية للتمور المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.