إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفرت عن إصابة 9 عمال، اليوم، بقرية البطحة، في مركز أبوتشت فى محافظة قنا.

كان اللواء مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، على الطريق الصحراوي الغربي، بقرية البطحة، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.