الخميس 05 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هل تسبب فيروس كورونا وباء التهاب الملتحمة في باكستان؟

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أثار تفشي وباء التهاب الملتحمة في باكستان، والذي أصاب ما يقرب من 400 ألف شخص منذ بداية العام، تساؤلات حول سببه.

 

نشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن التهاب الملتحمة هو التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين والجفون، وعادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية أو فيروسية. ومن المعروف أن تفشي المرض في باكستان يرجع إلى فيروس وليس عدوى بكتيرية.

ولأن التهاب الملتحمة هو أحد أعراض بعض متغيرات فيروس كورونا، فإن التكهنات تشير إلى أنه ربما يكون فيروس كورونا هو الفيروس المسبب لتفشي وباء العين الوردية.

ووفقا للعربية نت، قالت كاثرين بينيت، أستاذة علم الأوبئة والصحة في جامعة ديكين بأستراليا، في تصريح لمجلة "نيوزويك": “إن العين الوردية هي أحد أعراض المتغيرات الأصلية ”لفيروس سارس-كوف-2 المسبب" لمرض كوفيد-19، ولكنها أصبحت أقل شيوعًا مع المتغيرات الفرعية اللاحقة".

والتهاب الملتحمة هو أحد أعراض بعض متغيرات فيروس كورونا، مما أدى إلى التكهنات بأنه ربما يكون الفيروس المسبب لتفشي وباء العين الوردية.

ومع ذلك، يعد التهاب الملتحمة عرضًا غير شائع نسبيًا لفيروس كورونا، مما يجعل من غير المرجح رؤيته لدى الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء باكستان إذا كان فيروس كورونا هو السبب.

تعد الفيروسات الغدية سببًا أكثر شيوعًا لالتهاب الملتحمة، مما يزيد من احتمالية أن يكون سبب تفشي المرض أحد هذه الفيروسات.

هناك أيضًا احتمال أن يكون الطقس الموسمي الأخير في جميع أنحاء البلاد قد ساهم في تفشي المرض.

 

 

 

 

 

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