جمال شعبان يكشف حقائق صادمة عن التدخين

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن حقائق صادمة عن التدخين والمدخنين، مؤكدًا أن ضحايا تدخين السجائر أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، حيث بلغ ضحايا السجائر 7 ملايين وفاة سنويًا، منهم 900 ألف وفاة في مدخنين سلبيين.

في مصر، يوجد 18 مليون مدخن، منهم 70 ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة، ونصف مليون طفل مدخن تحت سن الـ15 سنة، ويسبب التدخين تفاقم الأزمات القلبية ويسبب الأمراض الخطيرة حتى على صغار السن، ويحتاج المدخن إلى 15 عامًا حتى يتخلص جسمه من آخر سيجارة قام بتدخينها.

الآثار الضارة للتدخين على القلب والشرايين:

تلف جدران الشرايين ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين.

يخفض نسبة الأكسجين في الدم ما يضطر القلب لبذل جُهد مضاعف من أجل تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه.

يخفض معدل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ما يُؤدي إلى حدوث تصلّب في الأوعية الدموية وضعف في قدرتها على الانقباض والانبساط.

يرفع مستوى ضغط الدم ومعدل نبض القلب.

يزيد من لزوجة الدم ومستوى الكوليسترول، ما يزيد من احتمال تشكل الجلطات التي قد تؤدي إلى حدوث السكتات أو الأزمات القلبية.

الآثار الضارة عن التدخين بشكل عام:

ترهل الجلد والشيخوخة المبكرة.

الضعف الجنسي وتراجع الانتصاب.

تلف الرئتين بالانسداد الرئوي المزمن.

السرطانات.