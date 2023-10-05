انطلاق المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الجلدية بقنا العام

افتتح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الجلدية، بمستشفى قنا العام، الذي يستمر على مدار يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجاري، وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية.

حضر المؤتمر نخبة كبيرة من أساتذة الجلدية بالجامعات المصرية وعدد كبير من الأطباء المهتمين من أبناء الفريق الطبي بقنا.

وخلال المؤتمر رحب الدكتور محمد بضيوف المؤتمر، موضحًا أن مثل ذلك المؤتمر يُعد بوابة علمية للمهتمين بطب الأمراض الجلدية، الذي يدعم الأطباء بحصيلة علمية حديثة ومتطورة حول آخر ما توصلت له علوم الأمراض الجلدية.

أكد بدران على ضرورة عقد العديد من المؤتمرات الناجحة في العديد من التخصصات الطبية المختلفة بهدف دعم وتطوير منظومة العمل بالمستشفيات بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المستشفى، مؤكدًا على دعم الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، لعقد مثل تلك المؤتمرات الناجحة.

هذا واستمرت فعاليات المؤتمر بتكريم عدد من الأطباء من أبناء المحافظة على جهودهم وبذلهم في سبيل رفع المعاناة والتخفيف عن المرضى.