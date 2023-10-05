تقريرا تليفزيونيا عن معركة تبة الشجرة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “نصر أكتوبر.. معركة تبة الشجرة”.

معركة تبة الشجرة

وذكر التقرير، أن تبة الشجرة كانت إحدى أهم النقاط الحصينة للعدو الإسرائيلي على خط القناة، ونظرا لارتفاعها عن سطح البحر 74 مترا، فقد تولت مراقبة الضفة الغربية للقناة والسيطرة على منطقة مرتفعة تسمح بقصف مواقع قواتنا المسلحة المصرية.

اقتحمت القوات المصرية الموقع بعد يوم ونصف من الهجوم المكثف وتم تحريره في العاشر من اكتوبر عام 1973 بواحدة من الكتائب المشاة المدعمة بالدبابات.

سرية المشاة الإسرائيلية

وخلال 25 دقيقة فقط استولت قواتنا على الموقع وأسرت 50% من قوة سرية المشاة الإسرائيلية والتي كان قوامها 150 فردا، وحاول العدو الإسرائيلي استعادة الموقع إلا أنه فشل وتحمل خسائر إضافية في قواته المهاجمة.

