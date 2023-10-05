الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تقريرا تليفزيونيا عن معركة تبة الشجرة (شاهد)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “نصر أكتوبر.. معركة تبة الشجرة”.

txt

رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: حرب أكتوبر أعادت للعرب هيبتهم

txt

جمال عبدالرحيم: الصحافة المصرية كان لها دور كبير في انتصارات حرب أكتوبر

معركة تبة الشجرة

وذكر التقرير، أن تبة الشجرة كانت إحدى أهم النقاط الحصينة للعدو الإسرائيلي على خط القناة، ونظرا لارتفاعها عن سطح البحر 74 مترا، فقد تولت مراقبة الضفة الغربية للقناة والسيطرة على منطقة مرتفعة تسمح بقصف مواقع قواتنا المسلحة المصرية.

اقتحمت القوات المصرية الموقع بعد يوم ونصف من الهجوم المكثف وتم تحريره في العاشر من اكتوبر عام 1973 بواحدة من الكتائب المشاة المدعمة بالدبابات.

سرية المشاة الإسرائيلية

وخلال 25 دقيقة فقط استولت قواتنا على الموقع وأسرت 50% من قوة سرية المشاة الإسرائيلية والتي كان قوامها 150 فردا، وحاول العدو الإسرائيلي استعادة الموقع إلا أنه فشل وتحمل خسائر إضافية في قواته المهاجمة. 
 

الجريدة الورقية