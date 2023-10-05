انفجار بطارية دراجة إلكترونية يثير الرعب داخل منزل في سيدني (شاهد)

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد عن لحظة انفجار بطارية شحن دراجة كهربائية، ونجاة شخصين من الانفجار، الذي وقع في مدينة سيدني بأستراليا، وتسبب بحريق في نُزُل (فندق) للشباب.

ويظهر الفيديو اثنين من الشباب من أعضاء فريق للجوالة، وهما يغادرن غرفتهما بسرعة؛ بينما يلاحقهما انفجار بطارية الليثيوم والحديد، بشاحن دراجة كهربائية.

وأعقب وقوع الانفجار، اندلاع النيران في الغرفة؛ مما تسبب بحريق في المبنى السكني، رغم محاولة أحد الشباب استخدام طفاية الحريق.

وعلى الفور قامت وحدة إطفاء وإنقاذ نيو ساوث ويلز، بإرسال ست سيارات و22 من رجال الإطفاء، الذين

قاموا بإخلاء 70 شخصًا كانوا في المبنى، وتمكنوا من إطفاء الحريق في النهاية.

وقالت خدمة الطوارئ إن سبب الحريق هو استخدام بطارية دراجة كهربائية غير سليمة لشحن الدراجة.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فقد وقع الحادث بعد الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء، في نزل "ماد مانكي" للشباب، بمدينة سيدني في مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، كما أصيب أحد الشابين بحروق طفيفة؛ بينما نجا الآخر دون إصابات.

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