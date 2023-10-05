شاهد للتاريخ.. مكان تفاوض السادات مع الرئيس الإسرائيلي بشرم الشيخ

ذكري انتصارات أكتوبر..

شهد هذا المكان أول مفاوضات أجراها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الرئيس الإسرائيلي مناحم بيجن، المكان أسسه البطل رأفت الهجان الذي زرعته المخابرات المصرية في إسرائيل.

كما إنه أقدم فندق بشرم الشيخ وأطلق عليه البيت الأبيض لأنه بداية مفاوضات السلام لاسترداد باقي أراضي سيناء.

وكان اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أفتتح أمس البيت الأبيض التاريخي الذي يعتبر اقدم فندق بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أعمال التطوير به، في طار الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر، وقام بتفقد الغرف الفندقية والمطاعم، وصالات الجيم، وشهد المحافظ خلال الافتتاح فيلما تسجيليا لمراحل تطوير الفندق ، وما تم به من أحداث تاريخية.

وقد شملت عمليات التطوير إنشاء عدد ٤٣ غرف فندقية مقسمة الي مبنيين امامي وخلفي ويتوسطهم حمام سباحه، بالإضافة الي الخدمات المكملة للعملية السياحية مثل نادي أطفال وصالة جيم ونادي صحي ومركز غوص.

علما بأن كل مبنى من المبنيين مستقل بذاته من حيث الخدمات التحضيرية والتجهيزية.

كما ان هذا المكان عقدت به اجتماعات اتفاقية السلام بين كل من الرئيس المصري محمد انوار السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.