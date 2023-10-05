الاتحاد الأوروبي يأمل في تمكن أمريكا من مواصلة دعمها لأوكرانيا

بعد خلاف داخلي بين الجمهوريين بشأن تقديم الدغم لأوكرانيا، أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن أمله في أن تغير الولايات المتحدة موقفها لتتمكن من مواصلة دعم كييف.

ووصف بوريل - خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة حاليًا بمدينة غرناطة جنوبي إسبانيا حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، الفوضى التي تلقي بظلالها على مواصلة الدعم بـ"الأنباء السيئة"، معربًا عن أمله ألا يكون ذلك موقفًا نهائيًا.

وتجمع القمة قادة من نحو 50 دولة أوروبية، حيث من المتوقع أن يؤكدوا للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تقديم دعم طويل المدى، بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه إزاء الخلاف الداخلي بين الصفوف الجمهوريين في الكونجرس والذي قد يضر بالسياسة الأمريكية بشأن مواصلة بلاده لمساعدة كييف.

ويسعى الجمهوريون لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، حيث أعرب المتنافسون الرئيسيون لهذا المنصب عن مواقف مختلفة بشأن أوكرانيا، من بينهم المشرع، ستيف سكاليز، الذي كانت أصواته لصالح حزم المساعدة لأوكرانيا، فيما كانت أصوات المشرع، جيم جوردان، ضد تمويل كييف.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: