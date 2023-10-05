ضمك يتقدم على الحزم بهدفين في الشوط الأول بالدوري السعودي

أنهى فريق ضمك، والذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الحزم، متقدما بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

سجل الهدف الأول لفريق ضمك اللاعب أسان سيساي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، وأضاف جورج كيفن الهدف الثاني في الدقيقة 42 .

وتعد مباراة ضمك ضد الحزم مباراة متكافائة وان كانت سهلة نسبيا على الورق لصاحب الأرض الباحث عن الفوز بنقاط المباراة والتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري السعودي، إلا أن الضيوف لديهم نفس الطموح من أجل تعزيز موقفهم في جدول المسابقة.

ويدخل فريق ضمك مباراته أمام الحزم وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يخوض فريق الحزم مباراته أمام مضيفه ضمك وهو في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقد.

ويبحث فريق ضمك عن تحقيق الفوز الثاني له في الموسم حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اربع مباريات، وخسر 3 مواجهات، في حين يسعى الحزم، إلى تحقيق أول انتصار بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مواجهات.