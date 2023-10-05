الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن لدعم مصر بالإنتخابات الرئاسية تختار وسيم وهيب منسقا لها في كندا

وسيم وهيب منسق لحملة
وسيم وهيب منسق لحملة مواطن لدعم مصر بدولة كندا

اختارت حملة مواطن لدعم مصر في الخارج “كن مع الوطن”، الإعلامي وسيم وهيب منسقا لها بدولة كندا على أن يقوم بتشكيل مكتب للحملة واختيار الأعضاء.


وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج إن اختيارنا لوسيم وهيب جاء نتيجة لنشاطه الوطني المتميز وعلاقاته الكيبة مع أبناء الجالية في كندا وفوق ذلك إيمانه الراسخ بالدولة المصرية وبدور المصريين وإشراكهم في العملية الإنتخابية بمصر. 

 

 الدعوة للمشاركة في العملية الإنتخابية بمصر


وأضاف مطر أن الحملة قد تركت لمنسقها في كندا حرية التصرف بما يتفق مع أهداف الحملة، وذلك لاختيار مصريين وطنيين يمتلكون القدرة ويتحملون مسؤولية واحدة من أهم الحملات في تاريخ الجاليات المصرية في الخارج وهو الدعوة للمشاركة في العملية الإنتخابية بمصروكذلك حشد المواطنين المصريين بكندا للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية، ومواجهة أعداء الدولة المصرية في كندا.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

انتخابات المصريين بالخارج

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

مواد متعلقة

لأبناء مصر بالخارج.. شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير ولينك التقديم

حملة مواطن لدعم مصر بالسعودية: اجتماع موسع لعرض خطة العمل للانتخابات الرئاسية

الهجرة تطلق مسابقة "المبدع الصغير" لأبناء مصر بالخارج

أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا وأبناء الجالية يدعمون الانتخابات الرئاسية بمصر

وزير الخارجية الإيطالي في الرياض.. عين على الاستثمارات وأخرى على دور سعودي لوقف تدفقات الهجرة

وزير خارجية إيطاليا في السعودية ويدعو لوقف تدفقات الهجرة من أفريقيا

تاياني يصل الرياض ويؤكد سعي بلاده لتحويل العلاقة مع السعودية إلى شراكة استراتيجية

إيطاليا تطرح قضية الهجرة في الرياض.. وتعوّل على التوافق مع السعودية لتشجيع نمو دول أفريقيا
الجريدة الورقية