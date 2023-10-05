حملة مواطن لدعم مصر بالإنتخابات الرئاسية تختار وسيم وهيب منسقا لها في كندا

اختارت حملة مواطن لدعم مصر في الخارج “كن مع الوطن”، الإعلامي وسيم وهيب منسقا لها بدولة كندا على أن يقوم بتشكيل مكتب للحملة واختيار الأعضاء.



وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج إن اختيارنا لوسيم وهيب جاء نتيجة لنشاطه الوطني المتميز وعلاقاته الكيبة مع أبناء الجالية في كندا وفوق ذلك إيمانه الراسخ بالدولة المصرية وبدور المصريين وإشراكهم في العملية الإنتخابية بمصر.

الدعوة للمشاركة في العملية الإنتخابية بمصر



وأضاف مطر أن الحملة قد تركت لمنسقها في كندا حرية التصرف بما يتفق مع أهداف الحملة، وذلك لاختيار مصريين وطنيين يمتلكون القدرة ويتحملون مسؤولية واحدة من أهم الحملات في تاريخ الجاليات المصرية في الخارج وهو الدعوة للمشاركة في العملية الإنتخابية بمصروكذلك حشد المواطنين المصريين بكندا للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية، ومواجهة أعداء الدولة المصرية في كندا.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

انتخابات المصريين بالخارج

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.