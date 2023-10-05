مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان التركي وتردد القناة الناقلة

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 1 ، هكذا بحث الملايين من الجمهور العربي من عشاق الدراما التركية على مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان عقب إعلان بدء موسمه الجديد.

و استطاع مسلسل قيامة عثمان التركي خطف قلوب الجماهير العربيةمنذ عرض موسمه الأول وبات ضمن قائمة الأعمال الدرامية التركية الأكثر بحثاً ومشاهدة.

يذكر أن الإعلان الترويجي لمسلسل قيامة عثمان زاد من حماسة الجمهور وزاد من ترقبهم لمتابعة أحداث هذا الموسم، لتأتي الحلقة الأولى أمس وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل “المؤسس عثمان” بالإضافة إلى صفحة المنتج المعروف محمد بوزداغ، التي كشفت موعد العرض الأول للموسم الخامس.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان التركي

وتم عرض الحلقة 131 من المسلسل في مساء أمس الأربعاء الموافق 4 من شهر اكتوبر الحالي، حيث يعرض مسلسل قيامة عثمان حلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع ويتم نقلها مترجمة بالعربية يوم الخميس بشكل أسبوعي.

وتدور أحداث المسلسل حول فترة تأسيس الدولة العثمانية، بقيادة عثمان، الذي قاد الدولة نحو القوة والازدهار، وكيف أصبحت من الدول العظمى وقتها.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن.

تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكن متابعة المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان الموسم الخامس من خلال قناة atv التركية على التردد التالي:

التردد : 10796.

معدل الترميز : 27500.

استقطاب : أفقي H.

معامل التصحيح : 5/6