رئيس جامعة أسيوط يهنئ أبطال القوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر

قدم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التهنئة لأبطال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر 1973 ، يوم العزة والكرامة

أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن فخره واعتزازه بالذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣. وأشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، والتي أثبتت للعالم أن مصر قوية وقادرة على حفظ كرامتها واستعادة حقوقها.

رئيس جامعة أسيوط، يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر

واشار الدكتور المنشاوي الى الدور الريادي للرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر. وأثنى على جهوده لتطوير القوات المسلحة وتحقيق تقدمها في مختلف المجالات، بما في ذلك العمليات العسكرية وتكنولوجيا الدفاع وتدريب القوات.

وتمنى الدكتور أحمد المنشاوي دوام الأمن والاستقرار لمصر الحبيبة، وأن يستمر الشعب المصري العظيم في بناء وطنه والعمل على تحقيق تقدمه وازدهاره. وأكد على أهمية التضامن والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الحالية وتحقيق تطلعات المصريين في مستقبل أفضل.