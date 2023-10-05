الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رد حاسم من ناسا بشأن انقطاع الإنترنت الأسبوع المقبل (شاهد)

الانترنت
الانترنت

تردد خلال الـ 48 ساعة الماضية  على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنباء عن انقطاع الإنترنت عن العالم بالكامل يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب عاصفة شمسية حذرت منها وكالة ناسا.

 

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عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم؟

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ليلى عبداللطيف.. منجمة لفتت أنظار العالم بتوقعاتها وآخرها انقطاع الإنترنت

وعرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان “هل سينقطع الإنترنت في الأسبوع المقبل؟ رد حاسم من وكالة ناسا”.

 

وأكد  “هل سينقطع الإنترنت عن العالم قريبا؟ مقاطع التواصل الاجتماعي تداولت هذه الأيام بشكل واسع أنباء انقطاع الإنترنت بعد أسبوع من الآن، تزامنا مع انتشار تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة ستضرب كوكب الأرض، ما أثار قلق وذعر المستخدمين، ولكن ما حقيقة حدوث ذلك؟”.

 

وقالت  وكالة الفضاء الأمريكية، فى بيان رسمي سابق، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبة بعدم تصديق تلك الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مؤكدة عدم وجود أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل.

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