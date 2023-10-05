خبير تغذية يكشف مفاجأة.. الكاكاو والشاي الأخضر يمنعان تجلط الدم

تحدث خبير التغذية الروسي الشهير ميخائيل جينزبرج عن ثلاثة أنواع من المشروبات التي تمنع تكون جلطات الدم.

الكاكاو والشاي الأخضر يمنعان تجلط الدم

قال اختصاصي التغذية جينزبرج في مقابلة إن الوقاية الجيدة من سماكة الدم وتكتل جزيئاته في الجلطات (جلطات الدم) هي تناول المشروبات مثل الشاي الأخضر والكاكاو، وأشار الخبير إلى أن الكاكاو والشاي الأخضر يمنعان تجلط الدم بسبب تأثيرهما المضاد للالتهابات.

فكلا المشروبين يحتويان على العديد من المواد التي يمكنها مكافحة الالتهابات في الجسم بشكل فعال وعلى وجه الخصوص، الشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة: هذه المركبات تمنع سماكة الدم، وتحسن معدلات تدفق الدم، وتمنع خلايا الدم من الالتصاق ببعضها البعض.

وأوضح خبير التغذية: "بسبب محتوى الكاتيكين، الذي له تأثير مضاد للالتهابات، فإن الشاي الأخضر يحسن سيولة الدم، ويزيد من خصائصه المضادة للصفيحات، أي تنافر خلايا الدم عن بعضها البعض".

كما أن الكاكاو، بحسب جينسبيرغ، يمنع تجلط الدم من خلال تأثيره المضاد للالتهابات ومثل الشاي، فهو مشروب ذو خصائص مضادة للصفيحات تمنع خلايا الدم من الالتصاق ببعضها البعض.

نوع آخر من المشروبات التي يعتبرها جينزبرج أنها تساعد في منع جلطات الدم السميكة هو مشروبات فاكهة التوت الطبيعية. يعتبر التوت أغنى مصدر لمضادات الأكسدة التي لها تأثير إيجابي على حالة الأوعية الدموية ونوعية الدم. لا ينبغي أن تحتوي مشروبات الفاكهة أو الشاي على السكر. ونصح الأخصائي بإضافة الزنجبيل فقط إلى هذه المشروبات.