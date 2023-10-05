بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

شهدت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، ليغق مؤشرالسوق العام منخفضًا بنحو 41.4 نقطة ليبلغ عند مستوى 6789.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.61 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر181 مليون سهم عبر 11401 صفقة نقدية بقيمة 6ر35 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22ر0 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5673 نقطة من خلال تداول 7ر111 مليون سهم عبر 5321 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر57 نقطة ليبلغ مستوى 70ر7401 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 % من خلال تداول 2ر70 مليون سهم عبر 6080 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5620 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 % من خلال تداول 6ر71 مليون سهم عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 ملايين دينار كويتي.

نقل "باكين" للقائمة "د" لحين انتهاء إجراءات الشطب

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 04\10\2023 الموافقة على نقل تداول أسهم شركة/ البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ش.م.م، للقائمة (د) وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 08/10/2023 ، وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري.

تأتي هذه الخطوة في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 ، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصة ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).