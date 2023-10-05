رئيس جامعة أسيوط أكتوبر لحظة فارقة لتاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوى الشريف واليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "حكاية وطن" والتي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة بحي غرب تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشراف وتنظيم الأستاذ عمرو بسيوني.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تخليدًا لذكرى انتصار العزة والكرامة تلك الحرب التي غيرت وجه العالم وهي حرب بالغة الأهمية ليس في تاريخ مصر وحدها وإنما في تاريخ المنطقة بأسرها لافتاً أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

وافتتح اللواء عصام سعد معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض "دار المعارف" للكتاب بقاعة المعارض بالقصر وشهدت الاحتفالية عرض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ببهو القصر وحفلاً غنائياً ومعرضاً فنياً وورش الرسم للأطفال بعنوان: "أكتوبر في عيون أطفالنا".

وبدأت الاحتفالية الفنية بالمسرح الشتوي بالسلام الوطني بترديد جميع الحضور للنشيد الوطني وفقرات المدح والإنشاد الديني في حب الرسول- صلى الله عليه وسلم- للشيخ هاني الفولي والشيخ أحمد الشريف والمنشد شهاب الدين أحمد وفقرات فنية وشعرية عن انتصارات أكتوبر لطلاب جامعة سفنكس وبعض مواهب الشباب من طلاب الجامعة ثم قصيدة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبدالرازق والشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة القوصية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ثم عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر 1973م من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية وقام بتقديم الاحتفالية الدكتورة أسماء عبد الرحمن بكلية الآداب وقدمت الاحتفالية فقرات لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية) بقيادة المايسترو حسام حسني وتقديم بعض الهدايا التذكارية من جامعة سفنكس للحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي كلمة رئيس جامعة أسيوط التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عبد العليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هنأ الدكتور المنشاوي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتي حقق الجيش المصري فيها انتصارات عظيمة تخلد على مر التاريخ داعيًا المولى- عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة وأن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة مشيراً إلى أن حرب أكتوبر أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري وقدرته على تحدي الصعاب وتحقيق النصر الغالي وتدمير خط برليف الحصين ورفع راية النصر موجهاً التحية والتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.